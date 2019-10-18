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Місія МВФ повертається в Україну

Новини » Політика    18.10.2019 - 18:47
Місія МВФ повертається в Україну
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com)

МВФ приїде в Україну протягом декількох тижнів

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова у Facebook.

За його словами, директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон підтвердив повернення місії МВФ в Україну.

"Тільки що директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон підтвердив, що протягом найближчих тижнів місія МВФ повертається в Україну. Продовжуємо активну співпрацю для вироблення політик, спрямованих на утримання макроекономічної стабільності, прорив у структурних реформах і суттєве посилення потенціалу вітчизняної економіки", - написав Мілованов.

Місія МВФ повертається в Україну

За словами Пола Томпсона, Україна досягла значного прогресу в досягненні макро стабільності. При цьому він зазначив, що попередні дві програми були досить успішними.

"Дискусії з урядом йдуть і місія прибуде в Київ у найближчі тижні для обговорення всіх деталей", - заявив Томпсон.

Press Briefing: European Department

Watch LIVE at 15:30 CET (09:30 EDT) #IMF #European Department press briefing with Poul Thomsen. Click or tap on 'Get Reminder' to receive a notification when the event starts and watch LIVE here

Опубліковано International Monetary Fund П'ятниця, 18 жовтня 2019 р.

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