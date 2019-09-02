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Гончарук прокоментував початок великої приватизації в Україні

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За його словами, у держави мають залишитись тільки стратегічно важливі об'єкти 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував доручення президента Володимира Зеленського почати масштабну приватизацію в країні. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова".

За словами Гончарука, у власності держави мають залишитися тільки стратегічно важливі об'єкти

"Велика приватизація. У нас як у держави надто багато активів, щоб ними ефективно розпоряджатись. У держави має залишитись лише те, що є стратегічним, що виконує, окрім функції заробляння грошей, ще й якусь соціальну функцію, або є стратегічно важливим з безпекової точки зору. Все інше має бути віддано приватному і ефективному власнику", - заявив прем'єр-міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту розпочати масштабну приватизацію в Україні.

Зеленський доручив розпочати підготовку великих державних підприємства для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

РБК-Україна писало, що Зеленський заявляв, що уже скасовано понад 160 указів, які створювали тиск на бізнес, та повідомив про підготовку до великої приватизації.

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