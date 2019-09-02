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Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи

Новини » Політика    02.09.2019 - 22:49
Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Земельну реформу в Україні запустять орієнтовно через рік

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова".

Він анонсував початок земельної реформи менше ніж за рік - влітку 2020 року.

"Ми розраховуємо на старт земельної реформи через рік. Орієнтовно - літо наступного року", - сказав прем'єр-міністр.

Також Гончарук додав, що у Кабміні розраховують, що до того часу загальне кредитування в гривні буде значно дешевше ніж зараз.

"Ми розраховуємо, що тоді кредит можна буде взяти в гривні приблизно в 14-15 %. Це означає, що нам потрібно буде компенсувати, тобто дати можливість дрібному фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою. Для того, щоб він був на рівні з іноземними суб'єктами, або навіть виграва. Ми плануємо зараз створити інструмент, який би компенсував цю відсоткову ставку", - заявив прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року буде проведена земельна реформа, щоб у 2020 році запрацював повноцінний ринок землі.

Зеленський зазначав, що Верховна рада восени прийме закон про концесії, який дозволить державі безпечно працювати з приватними компаніями.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект "Про ринок земель сільськогосподарського призначення", а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

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Новини України реформиОлексій Гончарук
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