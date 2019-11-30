Гончарук запропонував заходи для зниження тарифів на ЖКГ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував внести до Верховної ради як невідкладний проект закону від президента про зниження тарифів на ЖКГ. Про це він сказав під час наради у президента Володимира Зеленського.

Як зазначив Гончарук, схвалення парламентом закону призведе до того, що "тариф знизиться". За його словами, це буде дуже короткий закон.

У відповідь на це президент Зеленський заявив, що "людям головне розуміти, що не буде вище, а буде менше".

У свою чергу Гончарук зазначив, що "не вище вже точно". Прем'єр повідомив, що завдяки законопроекту тариф повинен знизитися на 80-130 гривень, проте не уточнив, у порівнянні з чим.

Зеленський підбив підсумки дискусії заявою: "Люди повинні отримати платіжку за грудень, і там уже має бути зниження".

Нагадаємо, за даними Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у жовтні 2019 року склали 938,9 грн, що на 224,1 грн більше, ніж у вересні (714,8 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року.