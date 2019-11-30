Гончарук предложил меры для снижения тарифов на ЖКХ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Об этом он сказал во время совещания у президента Владимира Зеленского.

Как отметил Гончарук, одобрение парламентом закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон.

В ответ на это президент Зеленский заявил, что "людям главное понимать, что не буде выше, а будет меньше".

В свою очередь Гончарук отметил, что "не выше уже точно". Премьер сообщил, что благодаря законопроекту тариф должен снизиться на 80-130 гривен, однако не уточнил, по сравнению с чем.

Зеленский подвел итоги дискуссии заявлением: "Люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение".

Напомним, по данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2019 года составили 938,9 грн, что на 224,1 грн больше, чем в сентябре (714,8 грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.