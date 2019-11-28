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Половина українців відчули зростання комуналки за останній рік

Новини » Економіка     28.11.2019 - 14:05
Половина українців відчули зростання комуналки за останній рік
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи поки що не знизили, переконані громадяни

Майже половина українців (45%) заявили, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 25% респондентів заявили, що витрати залишилися такими ж, як в минулому році, а 10% стали меншими, ніж торік.

За даними опитування, близько 14% українців заявили, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї.

Частка тих, хто витрачає на комуналку від третини до половини доходу становить 21%. Кількість тих, хто витрачає до 10%, становить 12%. Частка тих, хто витрачає від 10% до 30, становить 41%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у листопаді 2019 року 75% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 16% - бачать.

Нагадаємо, за даними регулярного опитування домогосподарств України, яке проводить Державна служба статистики, витрати українців на "Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива" у 2018 році склали 16,5% від споживчих витрат. Однак з цих витрат 3,6% становили субсидії.

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