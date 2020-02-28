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У Кабміні планують посилити кадрами соціального та економічного напрямку, - Стефанчук

Новини » Політика     28.02.2020 - 21:08
У Кабміні планують посилити кадрами соціального та економічного напрямку, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

За словами Руслана Стефанчука, у Кабміні можуть відбутися точкові зміни, бо деякі напрямки потребують певного підсилення

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що у Кабінеті міністрів України планують підсилити кадрами соціальний та економічний напрямки. Про це він повідомив в ефірі радіо "Новое время".

За його словами, у Кабміні можуть відбутися точкові зміни, бо деякі напрямки потребують певного підсилення.

"Мова в першу чергу може йти про точкові зміни, тому що ми бачимо, що деякі напрямки потребують певного підсилення. Ми не повинні забувати, що є певні інформаційні атаки на уряд. Безперечно, ми маємо підсилити деякі напрямки, зокрема це напрямок соціальний, економічний", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Засідання відбудеться в середу, 4 березня, 16:00.

Пізніше джерело у парламенті повідомило РБК-Україна, що позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

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