Гончарук: Deutsche Banh допоможе "Укрзалізниці" подолати корупцію

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр переконаний, "Укрзалізниця" може стати ефективною як Deutsche Banh

Уряд планує залучити фахівців Deutsche Bahn для стратегічного розвитку "Укрзалізниці" і залучення інвестицій. В результаті такої співпраці "Укрзалізниця" має стати ефективною як Deutsche Banh. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю “Українській правді”, передає РБК-Україна.

Так, голова уряду підкреслив, що "Укрзалізниця" є стратегічною компанією з точки зору логістики і частиною критичної інфраструктури. Тому в планах Кабміну саме розвиток стратегічного партнерства з Deuchte Bahn. Як зазначив прем'єр, мова в жодному разі не йде про приватизацію чи передачу “Укрзалізниці” в концесію.

"У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. "Укрзалізниця" – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють", - сказав Гончарук.

Окрім того, Гончарук додав, що уряд розглядає ідею про залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn. За словами Гончарука, партнерство згідно меморандуму передбачає консультації на першому етапі співпраці.

"Це відносини між компаніями, між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn, які будуть структуровані відповідно до чинного законодавства, тобто всі конкурентні процедури будуть дотримані. Ви знаєте, німці дуже педантичні, тому жодного сумніву в тому, що ці відносини будуть правильно побудовані, нема", - сказав голова уряду.

Гончарук також розповів про переваги співпраці "Укрзалізниці" з німецькою компанією. В першу чергу це залучення іноземних інвестицій і очищення компанії-перевізника від корупції.

"Інвестиції в тому числі драйвляться репутацією компанії, країни. Ні для кого ж не секрет, що сьогодні на “Укрзалізниці” досі корупція і що, м'яко кажучи, там наводити порядок ще, дай боже, скільки часу потрібно. І одним з таких чітких серйозних сигналів, що ситуація змінюється, могла би бути участь іноземної компанії з дуже хорошою репутацією, яка насправді має нульову толерантність до корупції. Це дуже важливо. У Deutsche Bahn є досвід впровадження софту, наприклад", - розповів прем'єр-міністр.

За словами Гончарука, Україна потенційно є стратегічно цікавою для побудови шляху з Німеччини до Китаю, тому в цій співпраці є багато стратегічних аспектів, а Україна в першу чергу має перейняти управлінський досвід і софт німецької компанії.

"А дійсно, що ми намагаємося зробити? Я хотів би, щоб українська залізниця була такою, як Deutsche Bahn – без корупції, ефективною, зашитою в софт", - резюмував голова уряду.

Як писало РБК-Україна, 5 лютого "Укрзалізниця" підписала меморандум з Deutsche Bahn. Передбачається, що німецька компанія буде надавати консультації з управління "Укрзалізницею".

Крім того, очікується, що менеджерів Deutsche Bahn залучать до управління УЗ за допомогою призначення на керівні посади в правлінні та наглядовій раді.