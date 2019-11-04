Гончарук анонсував зменшення кількості держслужбовців на 10%

Побажання президента України Володимира Зеленського зменшити витрати на фінансування державних чиновників на 10% закладено в проекті державного бюджету на наступний рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

За словами глави уряду, всі необхідні кроки для цього вже прораховані.

"Ми передбачаємо, що в наступному році ми зменшимо на 10%, а то й більше відсотків кількість державних службовців; кількість функцій зменшаться ще на більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо за рахунок IT-інструментів, тобто сучасних баз данних, які дозволять нам економити час і мати більш точні дані", - заявив Гончарук.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів затвердив граничну кількість чиновників в обласних державних адміністраціях та районних адміністраціях. Найбільше працівників РДА скоротили в Київській, Вінницькій і Житомирській областях.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні скоротять штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.

Раніше Кабінет міністрів України перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму.