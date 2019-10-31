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З держадміністрацій звільнять близько 20 тис. осіб

Новини » Політика     31.10.2019 - 10:28

Очікується, що такі кадрові рішення допоможуть підвищити ефективність роботи державних органів

В Україні скоротять штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета у Facebook.

Як повідомив Дубілет, такі кадрові рішення допоможуть підвищити ефективність роботи державних органів.

"Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів", -написав Дубілет.

Дубілет перерахував кілька принципів скорочення:

  • частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ);
  • частина функцій ліквідують, оскільки вони виявилися застарілими і неефективними;
  • ще частина функцій мають намір перенести на більш високий рівень (ОДА, територіальних органів центральних органів влади або навіть Київ);
  • також деякі функції об'єднають.

Міністр додав, що співробітників, які потраплять під скорочення, попередять за 2 місяці, а також виплатять їм всі компенсаційні витрати, у тому числі за невикористані щорічні відпустки.

Кожному держслужбовцю обіцяють знайти нову роботу. До цього процесу залучили Профспілки, вони будуть працювати з кожним держслужбовцем індивідуально.

"Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій - бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", - написав міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує до кінця 2019 року реалізувати законопроект про скасування обов'язкових трудових книжок.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України планує реформувати Державний аудиторську службу і скоротити кількість працівників.

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