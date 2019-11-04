ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму

Новини » Політика     04.11.2019 - 10:18
Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Раніше близько 7% посадовців отримували зарплати готівкою

Кабінет міністрів України перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму. Про у це Facebook повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

За його словами, центральні органи влади та обласні державні адміністрації витрачали 60 млн гривень на рік на банківські комісії через виплати заробітної плати готівкою.

"Виявилося, що близько 7% працівників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок. Вчора ми прийняли постанову Кабміну, якою переводимо всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму", - зазначив Дубілет.

Кабмін перевів всі виплати чиновникам у безготівкову форму

Нагадаємо, на минулому засіданні уряду було затверджено проект держбюджету-2020 до другого читання.

Крім того, Кабмін провів низку кадрових призначень. Зокрема, Сергія Масліченка призначили заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, з посади голови Держкосмоса звільнили Павла Дехтяренка. Також виконання обов'язків генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" тимчасово поклали на Олександра Пономаренка. Також було оголошено конкурси на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону.

Кабмін встановив граничну кількість чиновників ОДА і РДА
Новини України Кабінет Міністрів Українизарплатачиновники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся