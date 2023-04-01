Председательство России в Совбезе ООН: глава МИД призвал не допустить злоупотребления

Странам-участникам Совета безопасности ООН необходимо обеспечить условия, при которых Россия не сможет злоупотреблять своим председательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

Стоит заметить, что председательство России в Совбезе ООН началось в апреле. Оно продлится месяц.

"Председательство России в СБ ООН - это пощечина международному сообществу. Я призываю нынешних членов СБ ООН пресечь любые попытки России злоупотребить своим председательством. Я также напоминаю, что Россия вне закона в СБ ООН", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба заявлял о необходимости загнать Россию в угол и не дать возможности продвигать ложные нарративы.

Также мы писали, что, по данным МИД Украины, Россия стала частью Совбеза ООН незаконно.

Более детально о том, почему Россия все же начала председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на войну против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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