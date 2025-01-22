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Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения

Киев, Среда 22 января 2025 17:49
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Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения Фото: главный психиатр ВСУ Олег Друзь (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на более чем миллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Так, суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен. Такую же меру пресечения просили для Друзя и прокуроры.

Друзь присутствовал на заседании. Адвокат Друзя сообщал, что тот находится в крайне тяжелом состоянии в авто "скорой", "под капельницами".

В дальнейшем, как отмечает издание, Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении.

В свою очередь, его адвокаты заявляли, что задержание Друзя было незаконным, потому что еще вчера Друзя якобы выписали из реанимационного отделения. Они просили меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных сил Олега Друзя, который является заместителем главы Центральной ВВК. Он решал вопрос о пригодности к прохождению службы.

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