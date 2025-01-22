Главному психиатру ВСУ Друзю избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю. Его подозревают в незаконном обогащении на более чем миллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Так, суд согласовал ходатайство прокуроров о его заключении под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен. Такую же меру пресечения просили для Друзя и прокуроры.

Друзь присутствовал на заседании. Адвокат Друзя сообщал, что тот находится в крайне тяжелом состоянии в авто "скорой", "под капельницами".

В дальнейшем, как отмечает издание, Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении.

В свою очередь, его адвокаты заявляли, что задержание Друзя было незаконным, потому что еще вчера Друзя якобы выписали из реанимационного отделения. Они просили меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу.