Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины

Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку дронов-камикадзе Warmate польской компании WB Group. После этого их передадут нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Ранее замминистра Вилюс Семяшко заявлял, что Литва приобретет в Польше два новых комплекта, которые включат пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. Как он объяснял, дроны способны атаковать танки и командные пункты.

Все потребности Украины были согласованы непосредственно с нашим Министерством обороны.

Ожидается, что производитель поставит дроны уже в октябре - ноябре.

Warmate весят около 5,7 килограмма и способны преодолевать расстояние до 30 километров и атаковать со скоростью 150 км/ч.