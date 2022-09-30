Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины
Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку дронов-камикадзе Warmate польской компании WB Group. После этого их передадут нашим воинам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Ранее замминистра Вилюс Семяшко заявлял, что Литва приобретет в Польше два новых комплекта, которые включат пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. Как он объяснял, дроны способны атаковать танки и командные пункты.
Все потребности Украины были согласованы непосредственно с нашим Министерством обороны.
Ожидается, что производитель поставит дроны уже в октябре - ноябре.
Warmate весят около 5,7 килограмма и способны преодолевать расстояние до 30 километров и атаковать со скоростью 150 км/ч.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Литва планирует передать Украине зимнюю форму на 2 млн евро. Это поможет обеспечить обмундированием около 25 тысяч военных.
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