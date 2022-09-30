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Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины

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Пятница 30 сентября 2022 15:07
Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для Украины Фото: Warmate (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку дронов-камикадзе Warmate польской компании WB Group. После этого их передадут нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Ранее замминистра Вилюс Семяшко заявлял, что Литва приобретет в Польше два новых комплекта, которые включат пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. Как он объяснял, дроны способны атаковать танки и командные пункты.

Все потребности Украины были согласованы непосредственно с нашим Министерством обороны.

Ожидается, что производитель поставит дроны уже в октябре - ноябре.

Warmate весят около 5,7 килограмма и способны преодолевать расстояние до 30 километров и атаковать со скоростью 150 км/ч.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Литва планирует передать Украине зимнюю форму на 2 млн евро. Это поможет обеспечить обмундированием около 25 тысяч военных.

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