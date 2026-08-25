Головний рабин України зробив жорстку заяву щодо подій у ВАКС

Про це у коментарі на запит РБК-Україна заявив головний рабин України Моше Реувен Асман.

"Заява рабина Марковича про готовність виступити поручителем була його власною ініціативою і не є позицією єврейської спільноти в цілому", - наголосив Моше Реувен Асман.

За його словами, коли людина під час резонансного судового процесу нагадує про свій релігійний статус, люди сприймають це як використання авторитету релігійної громади.

"Я вважаю таке змішання ролей помилковим і категорично його не підтримую", - наголосив головний рабин України.

Відповідаючи на запитання РБК-Україна, Моше Реувен Асман додав, що він категорично засуджує хвилю антисемітизму, яка виникла у зв'язку з рішенням Йонатана Марковича.

"Жоден вчинок окремого рабина не дає нікому права ображати єврейський народ, поширювати антисемітські стереотипи або звинувачувати цілу громаду. Підміна аргументованої критики ненавистю за національною ознакою не має нічого спільного із справедливістю", - наголосив він.

За словами Моше Реувена Асмана, в умовах повномасштабної війни українці мають об'єднуватись, а не шукати приводів для взаємної ворожнечі.

"Релігійні лідери повинні зміцнювати єдність, підтримувати людей і сприяти суспільному порозумінню, а не втягувати релігійні громади в політичні та судові протистояння. Закон має бути однаковим для всіх. Відповідальність має бути персональною. Антисемітизм не може мати жодних виправдань", - підсумував головний рабин України.

Суд над Мудрою

Нагадаємо, українські правоохоронці підозрюють колишню заступницю голови ОП Ірину Мудру в участі у злочинній схемі, в рамках якої намагалися легалізувати кошти, одержані незаконним шляхом, а потім направити їх на заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

На судовому засіданні 24 серпня був присутній головний рабин Києва Йонатан Маркович. Він просив взяти фігурантку справи на поруки.