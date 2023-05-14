Главный оппонент Эрдогана утверждает, что лидирует на выборах, несмотря на данные СМИ

"Мы лидируем", - заявил Кылычдароглу.

Ссылаясь на манипуляции с ранними результатами на предыдущих выборах, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил по телевидению, что никто не должен прислушиваться к ранним результатам, переданным государственным агентством "Анадолу".

"Мы можем сказать это с уверенностью. Кылычдароглу будет объявлен 13-м президентом нашей страны сегодня", - заявил Имамоглу.

Напомним, по данным "Анадолу", уже подсчитано более 53% бюллетеней из-за чего лидирует Эрдоган. Однако, по данным издания ANKA, разрыв в голосах между Эрдоган и Кылычдароглу небольшой.

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