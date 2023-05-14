Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах, попри дані ЗМІ

"Ми лідируємо", - заявив Киличдароглу.

Посилаючись на маніпуляції з ранніми результатами на попередніх виборах, мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив по телебаченню, що ніхто не повинен прислухатися до ранніх результатів, переданих державним агентством "Анадолу".

"Ми можемо сказати це з упевненістю. Киличдароглу буде оголошено 13-м президентом нашої країни сьогодні", - заявив Імамоглу.

Нагадаємо, за даними "Анадолу", вже підраховано понад 53% бюлетенів , через що лідирує Ердоган. Проте, за даними видання ANKA, розрив у голосах між Ердоган та Киличдароглу невеликий.

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