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Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах, попри дані ЗМІ

Фото: Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідер опозиції Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що він лідирує на президентських виборах, попри те, що державні ЗМІ оголосили чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана лідером за ранніми результатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми лідируємо", - заявив Киличдароглу.

Посилаючись на маніпуляції з ранніми результатами на попередніх виборах, мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив по телебаченню, що ніхто не повинен прислухатися до ранніх результатів, переданих державним агентством "Анадолу".

"Ми можемо сказати це з упевненістю. Киличдароглу буде оголошено 13-м президентом нашої країни сьогодні", - заявив Імамоглу.

Нагадаємо, за даними "Анадолу", вже підраховано понад 53% бюлетенів , через що лідирує Ердоган. Проте, за даними видання ANKA, розрив у голосах між Ердоган та Киличдароглу невеликий.

Детальніше про президентську кампанію в Туреччині, передвиборні розклади, ймовірність зміни влади і про те, що це може означати для України - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Турция