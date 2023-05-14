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В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов

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Воскресенье 14 мая 2023 18:56
В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции начался подсчет голосов, которые отдали жители страны на сегодняшних выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

Так, по итогам подсчета 15% бюллетеней действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 56,67% голосов избирателей. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - лишь 37,40%.

Кто баллотировался на пост президента

Всего на должность президента Турции претендовали четыре кандидата.

Кроме действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава СНП Кемаль Кылычдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже. Однако последний за несколько дней до выборов объявил о снятии своей кандидатуры.

Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана - 74-летний Кемаль Кылычдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию - старейшую в стране, лидером которой был и основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.

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