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Главный оппонент Эрдогана утверждает, что лидирует на выборах, несмотря на данные СМИ

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Воскресенье 14 мая 2023 20:57
Главный оппонент Эрдогана утверждает, что лидирует на выборах, несмотря на данные СМИ Фото: Главный оппонент Эрдогана утверждает, что лидирует на выборах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что он лидирует на президентских выборах, несмотря на то, что государственные СМИ объявили действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана лидером по ранним результатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы лидируем", - заявил Кылычдароглу.

Ссылаясь на манипуляции с ранними результатами на предыдущих выборах, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил по телевидению, что никто не должен прислушиваться к ранним результатам, переданным государственным агентством "Анадолу".

"Мы можем сказать это с уверенностью. Кылычдароглу будет объявлен 13-м президентом нашей страны сегодня", - заявил Имамоглу.

Напомним, по данным "Анадолу", уже подсчитано более 53% бюллетеней из-за чего лидирует Эрдоган. Однако, по данным издания ANKA, разрыв в голосах между Эрдоган и Кылычдароглу небольшой.

Детальнее о президентской кампании в Турции, предвыборных раскладах, вероятности смены власти и о том, что это может означать для Украины - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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