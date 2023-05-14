ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах, попри дані ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 20:57
Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах, попри дані ЗМІ Фото: Головний опонент Ердогана стверджує, що лідирує на виборах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідер опозиції Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що він лідирує на президентських виборах, попри те, що державні ЗМІ оголосили чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана лідером за ранніми результатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми лідируємо", - заявив Киличдароглу.

Посилаючись на маніпуляції з ранніми результатами на попередніх виборах, мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив по телебаченню, що ніхто не повинен прислухатися до ранніх результатів, переданих державним агентством "Анадолу".

"Ми можемо сказати це з упевненістю. Киличдароглу буде оголошено 13-м президентом нашої країни сьогодні", - заявив Імамоглу.

Нагадаємо, за даними "Анадолу", вже підраховано понад 53% бюлетенів , через що лідирує Ердоган. Проте, за даними видання ANKA, розрив у голосах між Ердоган та Киличдароглу невеликий.

Детальніше про президентську кампанію в Туреччині, передвиборні розклади, ймовірність зміни влади і про те, що це може означати для України - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу