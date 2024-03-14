Главный генерал США посетил оборонные заводы с призывом о помощи Украине

Браун посетил оружейный завод Lockheed Martin в Камдене и армейский завод боеприпасов Макалестер в штате Оклахома, вместе с законодателями, представляющими рабочую силу этих заводов, чтобы решить проблемы, связанные с отправкой миллиардов долларов для помощи Украине, когда внутри США так много проблем.

Некоторые из этих законодателей либо уже проголосовали против помощи, либо дали понять, что будут выступать против нее.

Браун заявил, что воспользуется поездкой, чтобы показать, как необходимо финансирование для пополнения военных запасов США, которые были отправлены в Украину во время ее борьбы с российским вторжением.

Также он подчеркнул, что увеличение производства поддерживает местную экономику. В последние месяцы Пентагон все активнее продвигает эту точку зрения, поскольку нынешнее финансирование Украины иссякло, а военные на передовой начали нормировать боеприпасы.

Что именно производят заводы

Завод компании Lockheed Martin в Камдене производит ракетные системы HIMARS, которую Украина эффективно использовала против российских линий фронта, так и армейские тактические ракетные системы ATACMS, ракеты большой дальности, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оказались эффективными против российских сил.

Завод в Макалестере производит бомбы для ВМС и ВВС, но также является основным складом критически необходимых 155-мм боеприпасов. В поддержку Украины завод в Макалестере также ускорил ремонт ракет "Стингер" и "Ховк" и обновил поставленные Южной Кореей 155-мм снаряды с новой маркировкой и детонаторами.

"Я думаю, что есть реальная ценность в том, чтобы увидеть это собственными глазами и провести время с ними в самолете, чтобы поговорить о том, почему это важно и почему важно посещать эти два места", - сказал Браун.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Палата представителей и подписать президент.

Недавно администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, помощи украинским войскам хватит на несколько недель.