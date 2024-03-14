Головний генерал США відвідав оборонні заводи із закликом про допомогу Україні

Браун відвідав збройовий завод Lockheed Martin у Камдені та армійський завод боєприпасів Макалестер у штаті Оклахома, разом із законодавцями, які представляють робочу силу цих заводів, щоб вирішити проблеми, пов'язані з надсиланням мільярдів доларів для допомоги Україні, коли всередині США так багато проблем.

Деякі з цих законодавців або вже проголосували проти допомоги, або дали зрозуміти, що виступатимуть проти неї.

Браун заявив, що скористається поїздкою, щоб показати, як необхідне фінансування для поповнення військових запасів США, які були відправлені в Україну під час її боротьби з російським вторгненням.

Також він підкреслив, що збільшення виробництва підтримує місцеву економіку. Останніми місяцями Пентагон дедалі активніше просуває цю точку зору, оскільки нинішнє фінансування України вичерпалося, а військові на передовій почали унормовувати боєприпаси.

Що саме виробляють заводи

Завод компанії Lockheed Martin у Камдені виробляє ракетні системи HIMARS, яку Україна ефективно використовувала проти російських ліній фронту, так і армійські тактичні ракетні системи ATACMS, ракети великої дальності, які, за словами президента України Володимира Зеленського, виявилися ефективними проти російських сил.

Завод у Макалестері виробляє бомби для ВМС і ВПС, але також є основним складом критично необхідних 155-мм боєприпасів. На підтримку України завод у Макалестері також прискорив ремонт ракет "Стінгер" і "Ховк" та оновив поставлені Південною Кореєю 155-мм снаряди з новим маркуванням і детонаторами.

"Я думаю, що є реальна цінність у тому, щоб побачити це на власні очі і провести час із ними в літаку, щоб поговорити про те, чому це важливо і чому важливо відвідувати ці два місця", - сказав Браун.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, для продовження поставок зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт із грошима для України, Ізраїлю і Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників і підписати президент.

Нещодавно адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.