Китай и Франция обсудили "общую цель" по установлению мира в Украине

Главный дипломат Китая Ван И провел в среду встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить усилия по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В заявлении, обнародованном китайским посольством, было отмечено, что "Китай ценит роль Франции как независимого великого государства".

"Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на объективности и всегда пытается содействовать миру и проводить переговоры", - говорится в заявлении.

Кроме того, заявляется, что Китай готов работать с Францией и международным сообществом, чтобы изучить политические средства для решения проблемы и достижения прекращения огня и завершения войны как можно скорее.

Из заявления Елисейского дворца стало известно, что у стран есть "общая цель" - установление мира в Украине.