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Главный дипломат Китая посетит Европу и Россию в этом месяце

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Пекин, Понедельник 13 февраля 2023 11:01
Главный дипломат Китая посетит Европу и Россию в этом месяце Фото: главный дипломат Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля. Затем, как сообщили в МИД Китая, дипломат планирует посетить Францию, Италию и Венгрию.

Кроме того, главный дипломат Китая собирается приехать в Россию. Пока детали визита Ван И неизвестны.

Следует отметить, что в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности примут участие несколько мировых лидеров, в том числе и вице-президент США Камала Харрис. Среди вопросов на повестки дня конференции будет также война России против Украины.

Напомним, что Китай не осудил российское вторжение в Украину и занял молчаливую позицию.

В октябре прошлого года, когда Россия объявила незаконную аннексию украинских территорий, Китай заявил, что "все страны заслуживают уважения своего суверенитета и территориальной целостности".

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Китай Российская Федерация Мюнхенская конференция по безопасности
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