Самое перспективное направление: эксперт сказал, где могут развить наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв на Мелитополь. Это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение.

"Для меня объективно преобладающим является южное направление, в частности Мелитополь. Если мы выходим на Мелитополь, мы решаем две задачи. Первое - мы рассекаем сухопутный коридор в Крым. Второе - мы превращаем Крым в остров и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь", - сказал эксперт.

Как отметил эксперт, "мы можем это сделать". Это будет снабжаться и давлением из Угледара на юг, и широким фронтом на правом берегу Днепра, откуда можно обстреливать противника.

"Мы можем расшатать оборону врага на этом направлении и создать предпосылки для молниеносного прорыва на Мелитополь", - сказал он

По его словам, россияне отдают себе в этом отчет, поэтому стягивают под Мелитополь все что только можно, туда идут эшелоны техники, дополнительный личный состав - это в Токмак, Мелитополь, Веселое. Создаются базы прикрытия в Приморске. Противник постоянно маневрирует в районе Новой Каховки.

"И это говорит о том, какое значение они уделяют Мелитополю и насколько они четко отдают себе отчет в перспективах украинского наступления. Поэтому я бы сказал, что Мелитополь выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение. А это поражение будет для него катастрофическим", - констатировал эксперт.