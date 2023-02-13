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Россия манипулировала темой переговоров, чтобы затянуть поставки западных танков, - ISW

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Россия, Понедельник 13 февраля 2023 06:14
Россия манипулировала темой переговоров, чтобы затянуть поставки западных танков, - ISW Фото: россияне манипулировали темой переговоров, чтобы задержать поставки западных танков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Его активизация совпала с подготовкой РФ к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

В планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков к возобновлению их инициативы на восточном фронте. Это продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что они будут добиваться военного решения в Украине.

В ISW считают, что тогда было слишком поздно, чтобы танки от западных партнеров пришли вовремя и помешали российскому наступлению.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки со снабжением Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося российского наступления сейчас", - пишут аналитики.

Также в ISW писали, что Кремль продолжает свои усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ.

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