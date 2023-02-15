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Главная задача у России сегодня - снизить темпы поставки оружия для Украины, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 17:22
Главная задача у России сегодня - снизить темпы поставки оружия для Украины, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Россия хочет снизить темпы поставок вооружения Украине ради того, чтобы накопить собственные силы и уничтожить еще больше населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Понимаете, главная задача для России - это снизить темпы поставок и переговоров. Потому что они могут снова накопить определенный ресурс, а у них, в отличие от февраля 2022 года, у них сейчас другая армия. Она менее профессиональна, у нее много старой техники". Техники 50-х и 60-х годов. Советская старая техника", - сказал Подоляк.

Он отметил, что государство-агрессор пока хочет добиться паузы в поставках вооружения Украине от партнеров. Это позволит кафиров продвинуться на украинские земли глубже и уничтожить больше населенных пунктов.

"РФ хочет получить маленькую паузу в нашей поставке, чтобы оттеснить нас и зайти еще на 10-20-30 км на территорию Украины, и уничтожать населенные пункты. А потом говорить, что это надо останавливать и что она (Россия - ред.) якобы не проиграет. И после этого Россия будет просить Европу заставить нас к переговорам. Это примитивная тактика, но она может сработать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Институте изучения войны заявили, что россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

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