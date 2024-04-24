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Главное управление разведки "помогло" задержать заместителя Шойгу, - источник

Фото: Тимур Иванов, заместитель министра обороны РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан за подозрение в коррупции. Это был результат действий Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

По информации источника, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР провело кибератаку, в результате которой был получен доступ к конфиденциальной информации и служебных документов Иванова. 

После того, как об этой истории узнали в "более широких российских кругах", против Иванова начали расследование. Российского чиновника подозревают в коррупции. 

"Он (Иванов - ред.), конечно, коррупционер, как все там. Но против него сыграл именно этот инцидент - от него произошла утечка достаточно чувствительной и конфиденциальной информации", - рассказал собеседник РБК-Украина. 

При этом на уточняющий вопрос он ответил, что добровольного сотрудничества со стороны Иванова с украинской разведкой не было. 

Задержание замминистра обороны РФ

Напомним, вчера, 23 апреля, в России правоохранители задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он якобы мог получить особо крупную взятку.

Уже сегодня, 24 апреля, Басманный суд Москвы избрал Иванову меру пресечения в виде ареста.

В то же время российское издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники пишет, что главной причиной задержания Иванова является не коррупция, а государственная измена.

Публично заявлять о том, что заместитель министра обороны Сергея Шойгу виновен в госизмене, пока якобы не хотят. Более детальных подробностей издание не привело.

К слову, сегодня, 24 апреля, источники РБК-Украина сообщили, что дроны Службы безопасности Украины ударили по двум нефтебазам в Смоленской области.

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