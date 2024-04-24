Главное управление разведки "помогло" задержать заместителя Шойгу, - источник

По информации источника, в марте 2024 года подразделение активных действий ГУР провело кибератаку, в результате которой был получен доступ к конфиденциальной информации и служебных документов Иванова.

После того, как об этой истории узнали в "более широких российских кругах", против Иванова начали расследование. Российского чиновника подозревают в коррупции.

"Он (Иванов - ред.), конечно, коррупционер, как все там. Но против него сыграл именно этот инцидент - от него произошла утечка достаточно чувствительной и конфиденциальной информации", - рассказал собеседник РБК-Украина.

При этом на уточняющий вопрос он ответил, что добровольного сотрудничества со стороны Иванова с украинской разведкой не было.