Головне управління розвідки "допомогло" затримати заступника Шойгу, - джерело

За інформацією джерела, у березні 2024 року підрозділ активних дій ГУР провів кібератаку, в результаті якої було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

Після того, як про цю історію дізналися в "більш широких російських колах", проти Іванова розпочали розслідування. Російського чиновника підозрюють у корупції.

"Він (Іванов - ред.), звичайно, корупціонер, як усі там. Але проти нього зіграв саме цей інцидент - від нього стався витік досить чутливої та конфіденційної інформації", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

При цьому на уточнююче запитання він відповів, що добровільної співпраці з боку Іванова з українською розвідкою не було.