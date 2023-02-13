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Блинкен может встретиться с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции, - Bloomberg

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Понедельник 13 февраля 2023 22:05
Блинкен может встретиться с главой МИД Китая на Мюнхенской конференции, - Bloomberg Фото: госсекретарь США Этони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкэн рассматривает возможность встречи с главой МИД Китая Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Возможно, это произойдет на этой неделе на Мюнхенской конференции безопасности.

Bloomberg отмечает, что встреча может состояться при согласии обеих сторон.

Высокопоставленное должностное лицо администрации, которого спросили о возможности встречи Блинкена и главы МИД Китая, сказал, что США постоянно оценивают свои варианты дипломатии, но им нечего объявить.

Совет национальной безопасности и Госдепартамент США отказались от комментариев Bloomberg, как и посольство Китая.

Напомним, что главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.

Недавно Блинкен перенес свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими пулями-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."

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Соединенные Штаты Америки Китай Госсекретарь Мюнхенская конференция по безопасности
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