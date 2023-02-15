Макрон на Мюнхенской конференции обсудит средства для достижения проигрыша России в войне
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Там он намерен обсудить средства для достижения проигрыша России в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Французский лидер также намерен обговорить будущие механизмы поддержания мира в Европе.
Кроме того, Макрон подробно расскажет о действиях Франции по поддержке Украины за последний год, когда он будет выступать на ежегодной встрече в столице Баварии.
"Помимо средств обеспечения поражения России, Макрон обсудит, как найти выход из этого кризиса и какие будущие механизмы будут необходимы, чтобы гарантировать стабильность в Европе и не допустить повторения подобного конфликта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген высказался против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине.
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