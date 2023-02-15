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Макрон на Мюнхенской конференции обсудит средства для достижения проигрыша России в войне

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Париж, Среда 15 февраля 2023 16:21
Макрон на Мюнхенской конференции обсудит средства для достижения проигрыша России в войне Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Там он намерен обсудить средства для достижения проигрыша России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Французский лидер также намерен обговорить будущие механизмы поддержания мира в Европе.

Кроме того, Макрон подробно расскажет о действиях Франции по поддержке Украины за последний год, когда он будет выступать на ежегодной встрече в столице Баварии.

"Помимо средств обеспечения поражения России, Макрон обсудит, как найти выход из этого кризиса и какие будущие механизмы будут необходимы, чтобы гарантировать стабильность в Европе и не допустить повторения подобного конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген высказался против любых "красных линий" в оказании военной помощи Украине.

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Война России против Украины Эммануэль Макрон Российская Федерация
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