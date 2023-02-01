Не место для пропаганды. Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности не желают приглашать представителей властей России, поскольку трибуна форума не является местом для распространения пропаганды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют сделать вывод, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушение Украины", - заявил председатель конференции Кристоф Хойсген.
Вместо представителей правительства России, были приглашены представители гражданского общества и оппозиции:
- бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров;
- опальный олигарх Михаил Ходорковский.
Как отметил Хойсген, Путин стремится воссоздать Советский Союз и в случае успеха в войне с Украиной, он в конце концов вторгнется в страны Балтии.
"Поскольку эти страны являются членами НАТО, это непосредственно коснется Германии, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", - отметил Хойсген.
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