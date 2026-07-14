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"Главная проблема – выгорание". История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

13:26 14.07.2026 Вт
6 мин
О выгорании и важности психологического восстановления: история защитницы
aimg Катерина Гончарова
"Главная проблема – выгорание". История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)
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Большая война застала Марию в Австрии: она решила вернуться домой и присоединиться к армии, когда ей было 22 года. Как дипломированный клинический психолог, она могла остаться в тылу, однако стала боевым медиком.

За годы войны Мария прошла все этапы эвакуации раненых и на собственном опыте ощутила, что такое предельная усталость. Историю спасения себя и других, а также возвращения к жизни после выгорания медика РБК-Украина публикует со ссылкой на благотворительный фонд Repower.

Главное:

  • Путь медика. Мария с позывным "Лита" ушла на фронт в 22 года – спасала раненых на всех этапах эвакуации.
  • Поддержка без жалости. В общении с тяжелоранеными использует психологический опыт и юмор, а не слезы.
  • Потеря страха. Из-за хронического истощения медик в какой-то момент вообще перестала реагировать на обстрелы.
  • Реабилитация. Вернуть инстинкт самосохранения и восстановить силы ей помогла программа Repower.
  • Психика – это оружие. Ментальное состояние бойцов прямо влияет на обороноспособность, поэтому забота о себе обязательна.

    "Мне было мало просто сортировать гуманитарную помощь". Как присоединилась к ВСУ

    Когда началось полномасштабное вторжение, Мария была в Австрии. Она прилетела в Вену за несколько дней до 24 февраля 2022 года. Обратно в Киев должна была возвращаться как раз в день начала полномасштабного вторжения.

    Вместо запланированной дороги домой – месяцы вынужденного пребывания за границей, волонтерство и не дающее покоя ощущение: этого недостаточно.

    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 годаФото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    "Мне было мало просто сортировать гуманитарную помощь. Хотелось быть дома. Хотелось приобщиться к тому, чтобы эта война закончилась быстрее", – вспоминает девушка.

    Сегодня у Марии позывной "Лита" – в честь дня летнего солнцестояния, когда они с любимым человеком провели свою символическую церемонию бракосочетания. За годы войны Мария работала практически на всех этапах эвакуации раненых: на кейсеваке, медеваках, стабилизационных пунктах, реанимационном автобусе, была командиром экипажа.

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    В армию Мария пришла в 22 года. По образованию она клинический психолог и младший лейтенант запаса после военной кафедры. Однако выбрала путь боевого медика.

    "Лучший момент – когда почти мертвый человек начинает говорить"

    Среди многих историй особенно запомнился один раненый – ампутация ноги выше колена, геморрагический шок, более 12 часов с турникетом, эвакуация в чрезвычайно тяжелом состоянии.

    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

    Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    "Мы получили пациента почти без сознания. Потом оказалось, что еще и медленно развивается пневмоторакс. Мы работали с раненым, стабилизировали, обезболивали. И очень приятно видеть, как человек, который фактически был между жизнью и смертью, начинает говорить, оживает на глазах, улучшаются показатели. Такие моменты остаются с медиками навсегда", – рассказывает Мария.

    Впрочем, есть и другие истории, которые не отпускают. Одной из самых тяжелых категорий травм Мария называет ранения, когда человек одновременно теряет зрение и руки. "Мой друг–реабилитолог говорит, что это одни из самых тяжелых травм для восстановления. Человек не видит и не может руками изучать мир вокруг себя".

    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

    Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    Как говорить с раненым

    Вопреки медицинской работе, значительная часть службы Марии – психологическая поддержка. Особенно это касается людей с тяжелыми ампутациями или потерей зрения.

    "Самое важное – не начинать жалеть человека, тем более плакать. Вместо этого я рассказываю о друзьях, которые уже прошли реабилитацию, о людях, которые после ампутации вернулись к активной жизни. Важно показать человеку, что жизнь не закончилась", – говорит "Лита".

    И еще один инструмент, который спасает не меньше лекарств, – юмор.

    "Иногда очень тупой юмор работает лучше всего", – убеждена она.

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    Об истории психологического выгорания

    Мария говорит, что со временем привыкаешь к виду тяжелых травм. К крови. К ампутациям. К реанимации. Но есть вещи, к которым привыкнуть невозможно. "Горе других людей – это тяжело".

    Она вспоминает пожилую женщину, которая получила тело погибшего сына. "Мы просто оказывали ей помощь из-за резкого повышения давления. Но я до сих пор помню ее крик". Именно такие моменты часто становятся причиной эмоционального истощения. Работа военного медика не имеет графика. Иногда день проходит спокойно, а иногда приходится работать без сна больше суток.

    "Главная проблема – выгорание. Это ненормированный режим. Ты можешь полтора дня непрерывно работать с пациентами. Со временем организм начинает отключать даже инстинкт самосохранения. Во время одной из ротаций в Херсонской области я осознала, что настолько истощилась, что уже не реагирую на опасность. По нам били "Грады". Рядом лежало тело без головы. Я была настолько уставшей, что даже не пыталась прятаться", – обращает внимание собеседница.

    Именно тогда Мария поняла, что помощь нужна не только раненым.

    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

    Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    "После работы с психологом я хотя бы начала бежать в укрытие"

    В 2024 году Мария стала участницей программы психологического восстановления Repower, которая проходила в Швеции. Признается: ехала со скепсисом.

    "Я думала, что там будет много гражданских людей, которые делают вид, что понимают военных". Но реальность оказалась другой. Работа с психологами, психотерапевтом и дальнейшее восстановление помогли вернуть ощущение безопасности и реакцию на опасность.

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    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

    Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    Именно поэтому, убеждена Мария, забота о психическом здоровье – это не про слабость.

    Психические заболевания так же важны, как и соматические. Если их игнорировать, они накапливаются, ухудшают состояние человека, усложняют восстановление даже после физических травм, отмечает она.

    "Это напрямую влияет на качество жизни. Более того – влияет на способность военного выполнять свою работу. Психическое состояние военного влияет на обороноспособность страны. Если я занимаюсь этим сейчас – это наш вклад в будущее. Мы не знаем, что будет завтра. Но можем сделать все, чтобы оставаться функциональными сегодня", – говорит Мария.

    Среди практик из программы Repower, которые она использует до сих пор, – прогрессивная мышечная релаксация и техника завершенных сновидений для борьбы с ночными кошмарами.

    "Когда тебя преследует страшный сон, ты можешь сознательно придумать для него другой финал. Это реально работает", – обращает она внимание.

    Психическое здоровье — это важно

    В этом году Мария во второй раз стала участницей программы Repower – уже в Карпатах. На момент подачи заявки она работала, получала медицинское образование и чувствовала полное истощение.

    "Была абсолютная дофаминовая яма. Ничего не хотелось и ничего не получалось", – отмечает девушка.

    &quot;Главная проблема – выгорание&quot;. История боевого медика, которая ушла на фронт в 22 года

    Фото: Мария "Лита" Кравчук (предоставлено РБК-Украина собеседницей)

    Сегодня Мария убеждена: забота о психическом здоровье для военных – не прихоть и не проявление слабости. Это еще один способ спасать жизни. В том числе собственную. Для кого-то поддержкой становится психотерапия. Для кого-то – побратимы. Для кого-то – маленькие ритуалы.

    "Меня очень поддерживают красивые мелочи. Даже если это просто гирлянда, которую можно повесить на позиции. Или возможность приготовить себе что-то вкусное. Или сделать место вокруг немного уютнее", – признается молодая защитница.

    После лет войны Мария знает простую вещь: спасать других становится крайне трудно, если полностью забыть о себе.

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