Покинула жизнь за границей ради фронта: история медика 3-й ОШБр с позывным "Куджо"

20:25 27.04.2026 Пн
5 мин
Это история о выборе, ответственности и цене, которую приходится платить за свою позицию
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Покинула жизнь за границей ради фронта: история медика 3-й ОШБр с позывным "Куджо" Фото: Лиса с позывным "Куджо" (Лиса "Куджо")

Она могла остаться за границей и строить карьеру в IT, но вернулась в Украину, чтобы идти на войну. Сегодня Лиса с позывным "Куджо" - боевой медик штурмовой пехоты, которая работает там, где цена ошибки - человеческая жизнь.

Ее историю РБК-Украина рассказали в благотворительном фонде Repower.

Главное:

  • Сознательный выбор: Лиса могла строить карьеру в IT за рубежом, но вернулась в Украину.
  • Путь в бригаду: После курса тактической медицины TCCC она прошла отбор в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, где стала боевым медиком штурмовой пехоты.
  • Боевое крещение: Во время первых выходов Лисе пришлось оказывать помощь при критических ранениях в неприспособленных укрытиях под прямыми обстрелами.
  • Лидерство: Сегодня она является старшим бойцом, которая не только лечит, но и водит группы на задания, принимая ответственность за жизнь всего подразделения.
  • Реабилитация: Военная отмечает, что без программы психологического восстановления выдержать трехмесячные боевые выходы было бы невозможно.

Выбор, который формировался годами

Интерес к военному делу появился у Лисы еще в школьные годы. Она настояла, чтобы вместе с ребятами проходить допризывную подготовку, ездила на полигоны и серьезно задумывалась о военной карьере.

После школы даже рассматривала вступление в иностранные военные формирования, в частности во Французский иностранный легион, однако в итоге от этой идеи отказалась - как из-за сложности процесса, так и из-за позиции семьи.

В то же время она не отказалась от своей мечты. Лиса искала себя в смежных сферах - думала о работе телохранителем, активно занималась спортом, проходила тренировки, посещала полигоны. Она привыкла к дисциплине, нагрузкам и четким командам - и признает, что именно это ей всегда было близко.

Лиса "Куджо" с боевой аптечкой (фото: Лиса "Куджо")

Война и момент, когда все стало на свои места

После начала полномасштабного вторжения Лиса некоторое время оставалась в гражданской жизни, работала в IT и даже выезжала за границу. Однако этот опыт длился недолго.

"Я уехала в начале 2024, но уже через 2-3 дня поняла, что это не мое", - вспоминает она.

Именно тогда пришло четкое осознание: ее место - в Украине и на фронте. Она вернулась и начала искать, где может быть максимально полезной. Сначала думала о работе с документами, но быстро поняла, что хочет быть ближе к боевым подразделениям.

Путь в боевую медицину

Поиск ответа на вопрос "где я нужна" Лиса начала самостоятельно - писала военным, консультировалась, изучала варианты. Больше всего помогли советы женщин в армии. Именно они подсказали обратить внимание на тактическую медицину.

Она поехала на курс TCCC и уже там поняла, что нашла свое место. Сочетание практических навыков, ответственности и возможности спасать жизни стало решающим. После этого - новые учения, подготовка и, наконец, отбор в Третью отдельную штурмовую бригаду, где она осталась служить боевым медиком.

Лиса с позывным "Куджо" во время учений (фото: Лиса "Куджо")

Первые раненые и первый настоящий страх

Один из первых боевых выходов стал для нее моментом, который навсегда изменил восприятие войны. Во время обстрела группа оказалась фактически без укрытия - в узком углублении в земле, без нормального освещения и с минимумом медицинских средств.

Именно там она впервые столкнулась с критическими ранениями и массивной кровопотерей.

"Тогда я впервые поняла, что такое, когда человек затихает и теряет кровь", - говорит Лиса.

В тех условиях ей пришлось быстро собраться, оказать помощь и организовать эвакуацию. После этого - самостоятельно возвращаться под обстрелами. Она вспоминает это как момент, когда максимально "включилась" и начала работать на пределе возможностей.

Ответственность, которая не оставляет права на ошибку

Со временем Лиса стала старшим бойцом и начала водить группы на задания. В таких ситуациях ее роль выходит далеко за пределы медицины - это и контроль людей, и принятие решений, и ответственность за каждого.

Во время одного из выходов ей пришлось возвращаться под обстрелами за бойцом, который отстал от группы. В тот момент она получила контузию, но все равно выполнила задание.

"От твоей работы зависит жизнь и здоровье других людей", - объясняет она.

Предел выносливости и важность восстановления

Несмотря на выдержку и внутреннюю собранность, Лиса откровенно говорит: без психологического восстановления долго держаться невозможно. Она согласилась на участие в программе Repower сначала без особых ожиданий, но впоследствии изменила свое мнение.

Несколько дней в безопасной среде, работа с психологом и общение с другими военными дали ресурс, который пригодился уже очень скоро. По возвращении она отправилась на сложный боевой выход, который затянулся почти на три месяца - с обстрелами, потерями и постоянной опасностью.

"Если бы не помощь, которую я получила на программе, я просто долго собирала бы свою менталку", - признается она.

"Заботиться о себе - это необходимость"

Сегодня Лиса четко понимает: чтобы спасать других, нужно уметь восстанавливать себя. Она регулярно работает с терапевтом, позволяет себе паузы и не игнорирует сигналы истощения.

В ее жизни есть простые вещи, которые помогают держаться - прогулки на природе, легкие фильмы и даже коты, которых она забрала с позиций.

Она убеждена: ментальное здоровье - это не второстепенная тема, а такая же важная часть выживания, как и физическая подготовка.

РБК-Украина ранее рассказывало историю жизни и подвига украинского военного Александра Явнюка с позывным "Мекс", который погиб в 23 года, спасая раненого побратима на фронте.

Также писали историю украинского военного Дениса с позывным "Изя", который, несмотря на право остаться с семьей, добровольно ушел на фронт. После тяжелых боев и пяти ранений он не оставил службу, а стал пилотом БПЛА, продолжая воевать и спасать побратимов.

