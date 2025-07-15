Главная ПВО Украины: как Patriot сбивает российскую баллистику

С начала лета Россия ощутимо увеличила количество массированных обстрелов. Российские воздушные силы бьют по Украине всем, чем могут – от дронов-камикадзе до ракет всех типов и авиационных бомб. Акцент делается, в первую очередь, на количестве иранских "шахедов", их теперь запускают сотнями, поэтому тревоги в украинских городах могут длиться всю ночь.

Масштабные комбинированные обстрелы вновь подняли вопросы о прочности украинской противовоздушной обороны. Особую опасность представляют баллистические ракеты – их тяжелее всего сбивать и с этой задачей справляется, в основном, только ЗРК Patriot. Из-за интенсивности обстрелов в западных СМИ снова стали говорить о том, что запасы ракет для ЗРК исчерпываются. В то же время президент США Дональд Трамп, разочаровавшись в риторике Кремля, пообещал помочь Украине и с ракетами для Patriot, и с самими ЗРК.

ЗРК "Patriot" – враг баллистики

Зенитный ракетный комплекс Patriot был разработан в Америке еще в семидесятых и производится подрядчиком RTX Corporation. Сердцевиной системы является радар AN/MPQ-53 Patriot, в честь которого и назван сам комплекс. Patriot считается системой противовоздушной обороны для ракет большой дальности.

Благодаря своей радиолокационной системе и ракетам-перехватчикам они способны перехватывать баллистику, которая движется по нисходящей траектории. Система отслеживает ее траекторию на большой дальности и рассчитывает точку встречи, куда направляется противоракета. Часто ракета-цель уничтожается уже на небольшом расстоянии от земли из-за своей специфической траектории полета.

Patriot работает в автоматическом режиме, сам рассчитывает точку перехвата, то есть человеческий фактор тут практически исключен. Однако россияне работают над модернизацией баллистических ракет, что затрудняет работу американского ЗРК. По словам экспертов, российские ракеты учатся обходить зоны, где работает ПВО и летят на малой высоте.

При этом, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных Сил Украины Юрия Игната, враг усложняет процесс перехвата ракет, но не делает его невозможным. Говоря о таких уникальных системах, как зенитные ракетные комплексы Patriot, он отметил, что они способны "работать по аэродинамическим целям (самолеты, крылатые ракеты) в радиусе до 150 км, и по баллистическим ракетам - но только в радиусе нескольких десятков километров".

"Защитить большие территории от "баллистики" невозможно, учитывая то, что Patriot у нас не так много", - рассказал Игнат.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Поэтому просьба Украины к западным союзникам обеспечить большее количество ЗРК для прикрытия неба остается актуальной все это время.

Три года с Patriot

За три года войны Украина не раз просила у США, как у главного производителя Patriot, передать установки для защиты неба. Россия не сразу стала использовать баллистику в комбинированных обстрелах и одно время кремлевская пропаганда настойчиво заявляла о ракетах "Кинжал", которые, якобы вообще ничем нельзя сбить. Обстановку нагнетали и регулярные тренировочные полеты истребителя МиГ-31 – носителя "Кинжалов".

Первые сообщения о том, что Украина получит Patriot прозвучали в марте 2023 года от президента Польши Анджея Дуды. Потом в СМИ добавили, что вопрос поставки уже почти решен, но сама поставка еще не произошла. В апреле уже сообщили, что ЗРК в Украине, а в мае Patriot впервые сбил аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал".

Тогда же в мае россияне совершили один из масштабных комбинированных обстрелов и атаковали Киев шестью "Кинжалами". В Воздушных Силах сообщили, что все 6 были сбиты системой Patriot, которая доказала свою эффективность против баллистики. Всего за три с половиной года войны Украине свои ЗРК передали США – три полных батареи и сопутствующее оборудование, Германия – три батареи и 4 пусковые установки, Румыния – одну батарею и Нидерланды – несколько пусковых установок. Эта информация публикуется в открытых источниках, но на самом деле точно узнать, сколько в Украине на сегодняшний день ЗРК, невозможно – это конфиденциальная информация.

И сам комплекс, и ракеты к нему дорогие. Одна система стоит около 1 миллиарда долларов, а одна ракета-перехватчик – около 4 миллионов. Кроме того, для содержания системы нужен большой состав квалифицированных специалистов, которых тренировали специально для этого. Поэтому каждый раз, когда Украина просила дать ей больше установок, у союзников эти просьбы вызывали дискуссии, которые чаще всего заканчивались отказом.

Разрушенный дом в Киеве после ночной атаки 17 июня (фото: Getty Images)

С поставкой ракет-перехватчиков тоже возникали проблемы. Из-за того, что только эти ракеты способны сбивать баллистику, их наличие для Украины крайне важно. Соответственно, этот предмет стал полем для различных политических спекуляций.

Когда в Америке полным ходом шла избирательная кампания, республиканцы временно заблокировали очередной пакет помощи для Украины, в котором, в том числе, были боеприпасы для Patriot. Это привело к тому, что врагу удалось разрушить Трипольскую ТЭЦ. В своем ежедневном обращении президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ТЭЦ не удалось защитить из-за того, что у Воздушных Сил банально закончились ракеты для Patriot.

Смена курса Трампа

Когда к власти в США пришел Дональд Трамп, он сразу же заявил о том, что закончит войну, усадив Россию и Украину за стол переговоров. Речи о том, что Америка будет дальше помогать Украине с оружием, не было – Трамп продолжал присылать в Киев пакеты с вооружением, но только те, которые были утверждены его предшественником Джо Байденом. На новые, казалось, надежд питать не стоит.

Пока Трамп пытался решить вопрос дипломатически, Россия продолжала обстреливать Украину, применяя все больше дронов и обновленной баллистики. Параллельно с этим президент России Владимир Путин убеждал своего западного коллегу, что выступает исключительно за мир. Переговоры не дали никакого ощутимого для фронта результата – Москва не соглашалась на долгосрочное перемирие и продолжала выдвигать нереалистичные требования Киеву.

В какой-то момент различия между словами и действиями Кремля стали настолько заметными, что на них обратил внимание даже Трамп, который все это время высказывался о Путине довольно комплиментарно. Его риторика по отношению к российскому президенту изменилась под влиянием множества факторов, но один из важных – регулярные обстрелы украинских городов.

О том, что Украине, в первую очередь, нужна надежная ПВО в большом количестве, Киев говорит на всех уровнях и особенно с американской администрацией. Заявления копились, подкреплялись регулярными российскими атаками и баллистическими ракетами, которые разрушают дома и забирают жизни людей. Смена тона Трампа стала заметна на Саммите НАТО в Гааге, когда украинская журналистка Мирослава Пеца попросила президента США обеспечить Украину системами Patriot. Трамп выглядел заинтересованным и участливым.

Трамп и Зеленский на Саммите НАТО в Гааге (фото: Getty Images)

Несколько недель президент США довольно критично выражался о Путине, заявив, наконец, что разочарован в нем. После нескольких бесед с Зеленским он сообщил, что постарается отправить в Украину ЗРК Patriot как можно быстрее, и анонсировал важные заявления.

В понедельник, 14 июля, Дональд Трамп сообщил, что направит в Украину ЗРК. Речь шла о 17 комплексах – рекордном количестве. Учитывая, что для прикрытия Украины надо около 25 ЗРК по мнению экспертов, 17 систем окажут существенную помощь и усилят украинскую ПВО.

"Мы пришлем Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих. Он хорошо говорит, а затем вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - отметил Трамп на пресс-конференции.

Схема поставок военной помощи, по словам Трампа, будет осуществлена за счет европейских стран, и это же касается Patriot. При этом, президент заверил, что некоторые системы поступят в Украину уже в течение нескольких дней: "Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

Также Трамп сообщил, что есть страна, которая в одиночку может направить Украине все 17 ЗРК, но что это за страна, уточнять не стал. Между тем, в администрации США также отметили, что позволят странам НАТО отдать Украине свои запасы Patriot, а вместо этого получить новые системы от Штатов.

Сегодня ЗРК на вооружении у 19 стран – по крайней мере, эта информация есть в открытых источниках. Среди них США, Германия, Нидерланды, Япония, Испания, Польша, Швеция, Румыния,Южная Корея, Греция, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Тайвань.

Одной из первых о поставках Patriot для Украины заявила Германия. По словам министра обороны Бориса Писториуса, Берлин может поддержать Киев еще двумя системами. Но это не произойдет за несколько дней, подчеркнул министр.

До этого президент Зеленский сообщал, что поделиться системой Patriot с Украиной также готова Норвегия. Также помочь Киеву с закупкой ЗРК согласились Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

При этом, по словам посла при НАТО Метью Витакера, решение США отправить Украине оружие, оплаченное Альянсом – это сигнал Путину.

"Мы предоставили вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа будет за это платить", – добавил Витакер.

При подготовке материала использовалась информация о ЗРК Patriot из открытых источников, заявления украинских военных и американского истеблишмента.