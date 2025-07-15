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За войну придется платить: постпред США при НАТО озвучил послание Путину о вооружении Украины

Вторник 15 июля 2025 00:14
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За войну придется платить: постпред США при НАТО озвучил послание Путину о вооружении Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

США поставят системы вооружения Украине на фоне продолжающихся нападений России на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера в интервью Fox News.

"Президент Трамп очень ясно дал понять Владимиру Путину: "Мы даем вам шанс на мир, но если вы хотите войны, за нее придется заплатить", - сказал Уитакер.

Он также отметил, что решение по передаче Украине систем Patriot поможет не только Киеву, но и американской экономики.

"Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что благодаря производству оружия существует реальная возможность помочь экономике США.

Поставка систем ПВО Patriot

США позволят странам-членам НАТО, которые владеют комплексами Patriot, передать их Украине из своих запасов, а взамен получить новые системы от США. Речь идет о 17 ЗРК Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявио, что договорился с генсеком Марком Рютте о новой схеме поставок оружия в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за решение о передаче систем противовоздушной обороны. По его словам, надо делать все возможное для принуждения России к прекращению войны.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна собирается поддержать Украину двумя системами Patriot, но сроки могут затянуться.

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