Жара бьет по кошельку: как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве
Украинцам рассказали об основных моментах, которые "убивают" кондиционер, а также объяснили, как сэкономить бюджет в жаркую погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию диверсифицированного энергетического холдинга DTEK Group (Группа ДТЭК) в Telegram.
Как уберечь кондиционер и сэкономить на электричестве
В ДТЭК рассказали, что есть ряд основных моментов, которые негативно влияют на кондиционеры граждан. Особенно тогда, когда в Украине - жара, а кондиционеры работают "на пределе".
"Многие даже не догадываются, что именно сейчас техника может сломаться быстрее или же просто съедать кучу лишней электроэнергии", - отметили в энергетическом холдинге.
Самая распространенная среди пользователей ошибка - забитые фильтры.
"Если их не чистить минимум раз в месяц, кондиционер работает хуже, потребляет больше энергии и может перегреться", - объяснили украинцам.
Кроме того, в ДТЭК советуют хотя бы раз в год вызывать мастера - чтобы проверить систему.
Температуру желательно держать в пределах 24-26°C.
"Если ставите меньше, каждый градус ниже 22°C добавляет к счету до 8%", - сообщили в ДТЭК.
В жаркую погоду гражданам советуют также:
- закрывать шторы;
- использовать на окнах специальную пленку.
"Это не дает солнцу перегревать помещение и кондиционер не тратит лишнего", - напомнили гражданам.
В завершение в ДТЭК посоветовали не забывать, что летом потребление в энергосистеме растет.
"Экономить - это не только о деньгах, но и о стабильном свете для всех", - подытожила спикер DTEK Group.
Напомним, ранее мы рассказывали, как вырос спрос на кондиционеры летом и сколько за них придется заплатить в 2025 году.
Кроме того, мы объясняли, на какие характеристики обязательно нужно обращать внимание при покупке кондиционера, чтобы он не был бесполезным.
Читайте также о главных опасностях кондиционера, о которых мало кто задумывается, и как можно охладить квартиру без него.
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