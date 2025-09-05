В Николаеве котельные покупают в несколько раз дешевле, чем в Киеве: в Раде обещают разобраться

Согласно информации из системы "Прозорро", 14 августа КП "Киевтеплоэнерго" подписало соглашение с ООО "Укрэнергопром" на реконструкцию котельной в Шевченковском районе столицы стоимостью 97,36 млн грн. В то же время, подобные работы в Николаеве обошлись как минимум вдвое дешевле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные расследования "Наші гроші" .

Наибольшая часть расходов в этом договоре с "Укрэнергопром" приходится на закупку блочно-модульной котельной ТКУ-4500.

Это украинская разработка мощностью 4,5 МВт, которая согласно документам обойдется городу в 52,58 млн грн по НДС. В расчете на мощность стоимость составляет около 281 тыс. долларов за 1 МВт.

При этом конкуренции на тендере фактически не было – "Укрэнергопром" остался единственным участником торгов.

Авторы материала обращают внимание, что именно это предприятие уже сотрудничало с "Киевтеплоэнерго" в 2024 году, получив подряд на разработку проектной документации для той же котельной.

Как это делают в Николаеве

На фоне таких цен столичной закупки особенно показательна практика Николаевской области. Несмотря на то, что регион находится в прифронтовой зоне, местные власти смогли договориться о поставках аналогичного оборудования значительно выгоднее.

18 июля 2025 года Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА заключил пять соглашений на закупку блочно-модульных котельных общей стоимостью более 1,08 млрд. грн.

Стоимость за 1 МВт в этих договорах существенно ниже:

ООО "Укрспецсервис" (БМК 6 МВт) – 81,8 тыс. долларов за МВт;

ООО "Колви-Хаб" (БМК 12 МВт) – 101,3 тыс. долларов;

ООО "Коростенский завод КЗОТ" (БМК 6 МВт) - 81,76 тыс. долларов;

ООО "Евротерм Технолоджи" (КМ-2-8000-Т/Гс-Колви-4000) – 134,3 тыс. долларов.

То есть даже по самому высокому показателю в Николаеве (134,3 тыс. долларов) разница со столицей составляет более чем вдвое. А по некоторым сделкам цена за МВт ниже более трех раз.

Разница в стоимости сразу привлекла внимание народных депутатов. В парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что инициируют проверку.

"Прифронтовой Николаев закупает котельные в два-три раза дешевле столицы. В Киеве же мы видим практически бесконкурентные тендеры с завышенными ценами. Мы обязательно разберемся, почему киевляне вынуждены переплачивать", - прокомментировал ситуацию нардеп Сергей Нагорняк.

Депутат выразил надежду, что БЭБ, НАБУ и другие органы контроля исследуют ситуацию и привлекут лиц, проводящих "непрозрачные тендеры", к ответственности.

Как отмечают эксперты, закупки в сфере энергетической инфраструктуры - критические для подготовки к отопительному сезону.

И если в ежедневно находящемся под обстрелами регионе власти способны находить более выгодные решения, то в столице, где возможности гораздо шире, завышенные расходы выглядят особенно контрастно.