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Глава Пентагона об успехах ВСУ: Украина добивается прогресса в войне

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 02 октября 2022 22:19
Глава Пентагона об успехах ВСУ: Украина добивается прогресса в войне Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Успешные действия бойцов ВСУ на фронте являются показателем прогресса, которого Украина достигла в войне с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит The Guardian.

"То, что мы видим сейчас, это своего рода изменение в динамике поля боя... Они (украинские военные - ред.) очень хорошо поработали в районе Харькова и переместились, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они добиваются прогресса", - отметил глава Пентагона.

Он также добавил, что украинские военные сумели "правильно использовать" РСЗО HIMARS для атак по российским складам и командным пунктам. По словам Остина, такие удары "лишают россиян значительных возможностей".

"Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который затем может открыть новые возможности", - объяснил министр.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на 16 сентября украинские военные освободили 421 населенный пункт в Харьковской области.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные полностью зачистили от российских оккупантов Лиман (Донецкая область).

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