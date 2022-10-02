Глава Пентагона об успехах ВСУ: Украина добивается прогресса в войне

"То, что мы видим сейчас, это своего рода изменение в динамике поля боя... Они (украинские военные - ред.) очень хорошо поработали в районе Харькова и переместились, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои в Херсонской области идут немного медленнее, но они добиваются прогресса", - отметил глава Пентагона.

Он также добавил, что украинские военные сумели "правильно использовать" РСЗО HIMARS для атак по российским складам и командным пунктам. По словам Остина, такие удары "лишают россиян значительных возможностей".

"Дело не только в оборудовании, которое у вас есть. Дело в том, как вы используете это оборудование, как вы синхронизируете все вместе, чтобы создать эффект на поле боя, который затем может открыть новые возможности", - объяснил министр.