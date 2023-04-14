Глава Пентагона Остин приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным после ареста военнослужащего Национальной гвардии ВВС, подозреваемого в сливе данных Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Остина, проверка будет проводиться замминистра обороны по разведке и безопасности. Он также изучит "процедуры подотчетности и контроля в Департаменте, чтобы информировать Пентагон об усилиях по предотвращению повторения подобных инцидентов".
"Как министр обороны я также без колебаний предприму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - заявил Остин.
Напомним, на прошлой неделе в сеть выложили секретные документы США, где речь шла об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.
Подозреваемый в сливе Джек Тейшейра был задержан в четверг, 13 апреля. Суд над ним состоится уже 14 апреля.
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