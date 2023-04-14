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Глава Пентагона Остин приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным

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Пятница 14 апреля 2023 03:16
Глава Пентагона Остин приказал пересмотреть механизм доступа к разведданным Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным после ареста военнослужащего Национальной гвардии ВВС, подозреваемого в сливе данных Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Остина, проверка будет проводиться замминистра обороны по разведке и безопасности. Он также изучит "процедуры подотчетности и контроля в Департаменте, чтобы информировать Пентагон об усилиях по предотвращению повторения подобных инцидентов".

"Как министр обороны я также без колебаний предприму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", - заявил Остин.

Напомним, на прошлой неделе в сеть выложили секретные документы США, где речь шла об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

Подозреваемый в сливе Джек Тейшейра был задержан в четверг, 13 апреля. Суд над ним состоится уже 14 апреля.

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