Суд над подозреваемым в сливе данных Пентагона состоится завтра
В пятницу, 14 апреля, состоится первый суд над Джеком Тейшейрой, подозреваемым в сливе данных Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Известно, что суд состоится в Бостоне, о точном времени заседания будет объявлено утром.
Что известно о подозреваемом
21-летний Джек Тейшейра - с 2019 года служил в Национальной гвардии воздуха Массачусетса. У него было звание летчика третьего класса, а официальная его должность - подмастерье Cyber Transport Systems. Специалисты этой службы работают с инфраструктурой передачи аудио, видео или других данных и тестируют систему для достижения максимальной эффективности.
Отмечается, что у него одна медаль ВВС США за достижения.
"Такая медаль является относительно стандартной наградой для летчиков того возраста и звания", - отмечает издание.
Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США , в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.
Подозреваемый в сливе Джек Тейшейра был задержан в четверг, 13 апреля.
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