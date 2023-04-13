ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд над подозреваемым в сливе данных Пентагона состоится завтра

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 23:37
Суд над подозреваемым в сливе данных Пентагона состоится завтра Фото: суд над подозреваемым в ливне данных Пентагона состоится 14 апреля (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 14 апреля, состоится первый суд над Джеком Тейшейрой, подозреваемым в сливе данных Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Известно, что суд состоится в Бостоне, о точном времени заседания будет объявлено утром.

Что известно о подозреваемом

21-летний Джек Тейшейра - с 2019 года служил в Национальной гвардии воздуха Массачусетса. У него было звание летчика третьего класса, а официальная его должность - подмастерье Cyber Transport Systems. Специалисты этой службы работают с инфраструктурой передачи аудио, видео или других данных и тестируют систему для достижения максимальной эффективности.

Отмечается, что у него одна медаль ВВС США за достижения.

"Такая медаль является относительно стандартной наградой для летчиков того возраста и звания", - отмечает издание.

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США , в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

Подозреваемый в сливе Джек Тейшейра был задержан в четверг, 13 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно