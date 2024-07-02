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Глава Пентагона анонсировал пакет военной помощи для Украины на более 2,3 млрд долларов

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США вскоре объявят о передаче Украине вооружения стоимостью 2,3 млрд долларов в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал министр обороны США в начале встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в пакет войдут противотанковое оружие, а также ракеты для Patriot и других систем противовоздушной обороны. 

"Не заблуждайтесь, Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки. Вместе с 50 союзниками и партнерами мы продолжим предоставлять критически важные возможности, которые необходимы Украине, чтобы отразить российскую агрессию сегодня и сдержать ее завтра", - подчеркнул Остин. 

Также он добавил, что в ходе встречи с Умеровым планируется обсудить способы удовлетворения потребностей Украины в области безопасности и создание сил для отражения возможной агрессии РФ в будущем. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ появились слухи, что США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на 150 млн долларов. Это должно было произойти вчера, 1 июля, но соответствующих заявлений американские чиновники не сделали.

При этом недавно стало известно, что сегодня, 2 июля, министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Пентагон, где встретится с американским коллегой Ллойдом Остином.

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