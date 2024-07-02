Глава Пентагона анонсировал пакет военной помощи для Украины на более 2,3 млрд долларов

Как рассказал министр обороны США в начале встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в пакет войдут противотанковое оружие, а также ракеты для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

"Не заблуждайтесь, Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не откажутся от поддержки. Вместе с 50 союзниками и партнерами мы продолжим предоставлять критически важные возможности, которые необходимы Украине, чтобы отразить российскую агрессию сегодня и сдержать ее завтра", - подчеркнул Остин.

Также он добавил, что в ходе встречи с Умеровым планируется обсудить способы удовлетворения потребностей Украины в области безопасности и создание сил для отражения возможной агрессии РФ в будущем.