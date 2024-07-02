Голова Пентагону анонсував пакет військової допомоги для України на понад 2,3 млрд доларів

Як розповів міністр оборони США на початку зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, у пакет увійдуть протитанкова зброя, а також ракети для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Не помиляйтеся, Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не відмовляться від підтримки. Разом з 50 союзниками та партнерами ми продовжимо надавати критично важливі можливості, які необхідні Україні, щоб відбити російську агресію сьогодні та стримати її завтра", - наголосив Остін.

Також він додав, що під час зустрічі з Умєровим планується обговорити способи задоволення потреб України в галузі безпеки та створення сил для відбиття можливої агресії РФ у майбутньому.