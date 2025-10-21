Налог на прибыль украинских банков снова вырастет до 50%. Норма заработает в 2026 году и даст бюджету около 30 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Парламент поддержал проект№14097 в первом чтении, который подал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В НБУ считают, что повышение налога для банков "нежелательно, или даже опасно".

Нормы закона

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.