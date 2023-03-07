Глава наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" подала в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Уберт Беттонвиль министру энергетики Герману Галущенко, которое оказалось в распоряжении редакции.

"Несмотря на мои искренние усилия на благо компании и военное сопротивление Украины, некоторые члены наблюдательного совета доказали, что они не будут и не могут применять стандарты ЕС и принципы корпоративного управления и им должно быть стыдно за себя. Они являются основной причиной моей отставки", - написала в аргументации своего решения Беттонвиль.

Глава наблюдательного совета также заявила, что больше не может принимать участие в процессе принятия решений и не намерена создавать дополнительную стоимость для компании.