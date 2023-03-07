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Голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" подала у відставку

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Вівторок 07 березня 2023 05:48
Голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" подала у відставку Фото: голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" подала у відставку (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Голова наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" Уберт Беттонвіль вирішила скласти свої повноваження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Уберт Беттонвіль міністру енергетики Герману Галущенку, який опинився у розпорядженні редакції.

"Незважаючи на мої щирі зусилля на благо компанії та військовий супротив України, деякі члени Наглядової ради довели, що вони не будуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління і їм має бути соромно за себе. Вони є основною причиною моєї відставки", - Написала в аргументації свого рішення Беттонвіль.

Голова наглядової ради також заявила, що більше не може брати участь у процесі ухвалення рішень і не має наміру створювати додаткову вартість для компанії.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Магістральних газопроводів України". Зокрема, незалежних членів та представника держави.

Також варто зазначити, що перший склад наглядової ради "Магістральних газопроводів" було затверджено у 2018 році.

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