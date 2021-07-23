ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін затвердив нову наглядову раду "Магістральних газопроводів України"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 липня 2021 15:42
Кабмін затвердив нову наглядову раду "Магістральних газопроводів України" Фото: засідання Кабміну (Віталій Носа/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Магістральних газопроводів України". Зокрема, незалежних членів і представника держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Своїм розпорядженням Кабмін погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України". До його складу увійду:

  • Уберто Беттонвиль
  • Ірина Марушко
  • Ян Чадам
  • Тетяна Федорова (представник держави)

Нагадаємо, перший склад наглядової ради "Магістральних газопроводів" був затверджений в 2018 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України набсовет
NEWS
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"