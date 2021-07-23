Кабмін затвердив нову наглядову раду "Магістральних газопроводів України"
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носа/РБК-Україна)
Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Магістральних газопроводів України". Зокрема, незалежних членів і представника держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Своїм розпорядженням Кабмін погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України". До його складу увійду:
- Уберто Беттонвиль
- Ірина Марушко
- Ян Чадам
- Тетяна Федорова (представник держави)
Нагадаємо, перший склад наглядової ради "Магістральних газопроводів" був затверджений в 2018 році.