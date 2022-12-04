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В Конгрессе США расследуют "секретную" сделку с Саудовской Аравией о добыче нефти

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Вашингтон, Воскресенье 04 декабря 2022 23:43
В Конгрессе США расследуют "секретную" сделку с Саудовской Аравией о добыче нефти Фото: в США расследуют cекретную сделку с Саудовской Аравией о добыче нефти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Палате представителей Конгресса США объявили о расследовании сообщения о "секретной сделке" по увеличению добычи нефти, которую якоби заключили Белый дом и Саудовская Аравия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представители комитета по надзору из числа республиканцев начали расследовать обвинения, которые представлены в октябрьском материале газеты New York Times.

Издание тогда написало, что официальные лица Госдепартамента и Совета нацбезопасности якобы стремились заключить тайное соглашение с Эр-Риядом для увеличения добычи ОПЕК+ в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей в ноябре.

Во второй половине октября газета New York Times написала, что официальные лица США заключили с Саудовской Аравией секретную сделку, связанную с наращиванием добычи нефти до конца 2022 года, однако ожидания чиновников не оправдались.

Напомним, июльский визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию был связан, в том числе с вопросом наращивания добычи сырья. Но в начале октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года.

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