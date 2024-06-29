Глава МИД Польши рассказал, что нужно для проигрыша Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский уверен, что российский диктатор Владимир Путин все еще может проиграть войну, а Россия не непобедима.

Об этом он заявил во время лекции в британском Фонде Дитчли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, "Путин выиграет эту войну, если мы его не остановим. Он убежден, что Запад сможет это сделать".

"Вопреки своей безумной пропаганде, Россия не непобедима. Она проиграла часть своих войн. Кремль можно остановить и даже победить – мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход", - сказал Сикорский.

Он также считает, что для превосходства России нужно заново научиться выигрывать в игре на эскалацию.

"Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин их уже списал, он не надеется их вернуть. Но он также не думает, что нам хватит силы их забрать. Пока мы доказываем, что он прав", – рассказал глава МИД.

Сикорский добавил, что Путин сожалеет о распаде Советского Союза и хочет сейчас провести матч-реванш, бросая вызов "нашим ценностям, нашей безопасности и нашему образу жизни".

"Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить более широкий конфликт, но также и в том, чтобы победить. Вместе, как часть международного альянса демократий, мы можем это сделать", - отметил Сикорский.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Сикорский посоветовал Путину не волноваться из-за проигрыша в войне против Украины. В частности, он напомнил, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году.

Недавно Путин заявил, что может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на военную помощь Западу Украине. Кроме того, диктатор рассматривает изменение ядерной доктрины РФ из-за якобы обсуждения на Западе вопроса "снижения порога для использования ядерного оружия и разработки менее мощных боезарядов".

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