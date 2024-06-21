Путин не исключает поставок высокоточного оружия Северной Корее и изменение ядерной доктрины РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Учитывая наши договоренности с КНДР, я не исключаю этого", - сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Он упомянул о военной помощи западных стран Украины. По его словам, партнеры Украины заявляют, что не контролируют использование своего вооружения.

"Мы также можем сказать то же самое", - сказал Путин.

Он также сказал, что Россия рассматривает возможность изменения своей ядерной доктрины в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

При этом Путин заявил, что России не нужно вводить идею так называемого превентивного удара, ведь "ответным ударом противник будет гарантированно уничтожен".